8-серійна мелодрама «Обійми брехні» зовсім скоро порадує шанувальників телеканалу СТБ своїм незвичайним сюжетом. Глядачі будуть стежити за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ запланована на грудень у слоті «СТБ-серіал» ― у будні о 20:15. Читайте три захопливих факти про серіал «Обійми брехні» просто зараз!

Незвичайна історія кохання. За сюжетом 20 років тому Тимур і Нана розлучилися через фатальне непорозуміння. Вона вийшла заміж за його друга ― сина прокурора Андрія ― і стала лікаркою. Тимур залишився самотнім і будував кар’єру, поки доля знов не звела їх разом. Через роки він стає заступником її чоловіка і дає зрозуміти Нані, що все ще кохає її. Нана не може відповісти взаємністю, хоча і задихається в золотій клітці. Тимур не здогадується, що її утримує біля Андрія не тільки заміжжя, а й страшна таємниця минулого. Чоловік бачить, що його кохана нещасна, і допомагає їй дізнатися, що насправді сталося багато років тому. Правда змінить життя кожного з них… Топові актори. У серіалі зіграло багато талановитих акторів, серед яких: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін. Генеральною продюсеркою фільму виступила Галина Балан-Тімкіна. У виробництві серіалів Галина Балан-Тімкіна працює понад 15 років, співпрацювала з багатьма телеканалами, була креативною продюсеркою Star Media. Брала участь у створенні рейтингових серіалів «Акушерка», «Специ», «Анна Герман» та «Офіцерські дружини».

Video: «Обійми брехні»: три захопливих факти про серіал Читайте три захопливих факти про серіал Обійми брехні просто зараз

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