8-серийная мелодрама «Объятия лжи» совсем скоро порадует поклонников телеканала СТБ своим необычным сюжетом. Зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на декабрь в слоте «СТБ-сериал» ― по будням в 20:15. Читайте три захватывающих факта о сериале «Объятия лжи» прямо сейчас!

Необычная история любви. По сюжету 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга ― сына прокурора Андрея ― и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Мужчина видит, что его любимая несчастна, и помогает ей узнать, что действительно произошло много лет назад. Правда изменит жизнь каждого из них… Топовые актеры. В сериале сыграло множество талантливых актеров, среди которых: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др. Генеральным продюсером фильма выступила Галина Балан-Тимкина. В производстве сериалов Галина Балан-Тимкина работает более 15 лет, сотрудничала со многими телеканалами, была креативным продюсером Star Media. Участвовала в создании рейтинговых сериалов «Акушерка», «Спецы», «Анна Герман» и «Офицерские жены».

Video: «Объятия лжи»: три захватывающих факта о сериале Читайте три захватывающих факта о сериале Объятия лжи прямо сейчас

Больше по теме: СТБ покажет 8-серийную мелодраму «Объятия лжи» производства Starlight Production

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ