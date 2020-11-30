Телеканал СТБ і Starlight Production закінчили роботу над 8-серійною мелодрамою «Обійми брехні». Глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ запланована на грудень у слоті «СТБ-серіал» ― у будні о 20:15.

За сюжетом 20 років тому Тимур і Нана розлучилися через фатальне непорозуміння. Вона вийшла заміж за його друга ― сина прокурора Андрія ― і стала лікарем. Тимур залишився самотнім і будував кар’єру, поки доля знов не звела їх разом. Через роки він стає заступником її чоловіка і дає зрозуміти Нані, що все ще кохає її. Нана не може відповісти взаємністю, хоча і задихається в золотій клітці. Тимур не здогадується, що її утримує біля Андрія не тільки заміжжя, а й страшна таємниця минулого. Чоловік бачить, що його кохана нещасна, і допомагає їй дізнатися, що насправді сталося багато років тому. Правда змінить життя кожного з них…

Виробництво: Starlight Production.

Авторка сценарію: Оксана Калитюк.

Режисер-постановник: Дмитро Лактіонов.

Оператор-постановник: Михайло Марков.

Генеральна продюсерка: Галина Балан-Тімкіна.

У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін.

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