«Обійми брехні»: актори нової мелодрами

Зовсім скоро стартує прем’єра 8-серійної мелодрами «Обійми брехні». Глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура та Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ запланована на грудень у слоті «СТБ-серіал» ― у будні о 20:15. Читайте біографії акторів нової мелодрами «Обійми брехні» просто зараз!

Аліна Сергєєва

Аліна Сергєєва ― відома актриса, яка грає на театральній сцені, у кінофільмах і телесеріалах. Прославилася після першої ролі в картині «Слухаючи тишу», після чого знялася не в одному десятку кінопроєктів, зокрема й «Я залишаю вам любов», «Марна жертва» і «Кохана вчителька».

Майбутня зірка з’явилася на світ 10 лютого 1983 року. З дитинства захоплювалася танцями, вокалом, грала на музичних інструментах. Ніхто з її родини до кінематографу стосунку не мав. А ось Аліна з ранніх років хотіла стати акторкою. Тому, коли настав час відправляти доньку в перший клас, батько з матір’ю знайшли спеціалізовану школу з театральним ухилом. Артистка підтримує себе у формі, ходить у басейн і хамам. Крім того, Аліна багато подорожує.

Дмитро Ульянов

Дмитро Ульянов ще в дитинстві зрозумів, що буде актором. Ставши дорослішим, дізнався, що є ще й народний артист Михайло Ульянов, величина, за словами Дмитра, космічна. У Вахтангівському театрі думали, що молодий хлопець недотепно жартує, називаючись таким ім’ям.

Глядачам телеканалу СТБ Дмитро Ульянов знайомий за грою в серіалі «Життя прекрасне». Як професійний актор у кіно почав зніматися ще з кінця 1990-х. Хоча, як він сам зізнавався, перші його спроби пройти проби були невдалими. Але врешті-решт йому стали пропонувати невеликі ролі, зокрема, у серіалі «Кордон. Тайговий роман». Зараз за харизматичним актором тільки в Instagram стежать понад 7 тисяч прихильниць!

Олександр Кобзар

Олександр Кобзар ― український актор театру і кіно, також отримав визнання як режисер. Любителі кінематографа знають артиста за картинами «Матч», «Забудь і згадай», «Поводир» і ін.

Олександр народився в Києві 18 травня 1976 року. Коли був підлітком, через хворобу батька родина переїхала в тихе провінційне містечко Ніжин, де майбутній актор закінчив школу. У 2000 році він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого (зараз Київський національний університет театру, кіно і телебачення), курс народного артиста України Б. П. Ставицького. У 2005 Кобзар закінчив той самий університет за спеціальністю «режисура драматичного театру», курс К. М. Дубініна.

У 2017 році Олександрові Кобзарю присвоїли звання заслуженого артиста України. У 2018 році він увійшов до списку найбільш високооплачуваних зірок України.

Яків Кучеревський

Актор Яків Кучеревський ― заслужений артист України, який здобув визнання не тільки в рідній країні, а й навіть у Туреччині. Його фільмографія налічує понад 40 проєктів, найпопулярнішими з яких є: «Ліквідація», «Мандри Синдбада», «Схід-Захід» і «Володимирська, 15».

Народився Яків пізньої осені 1975 року в Новотроїцькому Херсонської області. У ранньому дитинстві навіть не думав про акторську професію, а, як і більшість його друзів-однолітків, хотів стати міліціонером чи автогонщиком. Погони офіцера міліції йому не раз доведеться приміряти, правда, в кіно.

Яків Кучеревський у 2017 році приєднався до акторського складу 3 сезону телесеріалу «Нюхач». Також він з’явився в стрічках «Балерина», «Підкидьки»-2, «Субота».

Олександр Наумов

Олександр Наумов ― один з найбільш затребуваних представників сучасного кінематографа. У рік на екрани виходить від 10 до 15 фільмів і серіалів за його участі. Працездатності і кипучій енергії артиста можна тільки позаздрити: він не тільки встигає поповнювати свою фільмографію, а й є одним з провідних акторів театру.

Зніматися в кіно Олександр Наумов почав у 1985 році, однак широка популярність до нього прийшла лише на початку 2000-х, після тривалої перерви. Більшість його ролей ― другого плану, та завдяки яскравій зовнішності та глибокій харизмі актор став улюбленцем мільйонів глядачів.

Даша Грачова

У 2000 році закінчила Школу-студію МХАТу, курс Є. Лазарева, Д. Брусникина. Після закінчення навчання була прийнята в трупу Театру на Малій Бронній. Актриса співпрацювала з Театром «Центр драматургії і режисури» А. Казанцева і М. Рощина. У театрі грала в спектаклях: «Кресало», «Калігула», «Діти», «Запрошення в партер», «Учитель ритміки», «Багато галасу даремно» та ін. У кіно дебютувала в комедійній стрічці Л. Тимофєєвої та В. Хлевінського «Зойчина квартира» в 2000 році. Дарина Грачова запам’яталася глядачеві за фільмами «Зворотний рух» А. Стемпковського, «Очі Ольги Корж» О. Добрової-Куликової і «Круті береги» С. Борчукова.

Анна Адамович

Анна народилася в Києві в листопаді 1993 року. Актриса може похвалитися солідною фільмографією, у якій є не одна головна роль. Вона затребувана в кінематографі і не нудьгує через відсутність пропозицій з боку режисерів. Глядачам Анна відома за ролями в таких популярних фільмах, як «Жіночий лікар», «Нюхач», «Кохана вчителька».

Ольга Морозова

Ольга Морозова народилася 16 липня 1983 року. Відома актриса театру і кіно, педагогиня. У 2005 році закінчила Воронезьку державну академію мистецтв, художній керівник С. Надточій. З 2005 по 2008 рр. працювала у Воронезькому державному театрі юного глядача, також у 2006―2008 рр. служила у Воронезькому молодіжному театрі. З 2008 по 2013 рр. ― актриса Київського вільного театру.

Ірина Мельник

Ірина Мельник ― українська актриса театру і кіно, лауреатка премій «Стожари» та «Смолоскип». У 2003 році її визнали заслуженою артисткою України. Грати в театрі і зніматися в кіно почала ще в молодості. Біографія знаменитості показує любов людини до творчості і старання її розвивати.

У 1992 році екранізували історію, яку дивилася вся країна. У кінострічці «Серця трьох», що розповідає про пошуки загадкового скарбу, Ірина постала перед глядачами в ролі Мерседес. Починаючи з 2000 року актрисі стали пропонувати ролі в серіалах. Найбільш відомі такі, як «Сашка», «Я прийду сама», «Підміна в одну мить» і «Чорна рада». У 2011 році вона змінює амплуа. Серед драматичних і військових картин з’явився комедійний серіал «Доярка з Хацапетівки»-3 від режисерки А. Гресь.

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