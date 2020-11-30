«Объятия лжи»: актеры новой мелодрамы

Совсем скоро стартует премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи». Зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на декабрь в слоте «СТБ-сериал» ― по будням в 20:15. Читайте биографии актеров новой мелодрамы «Объятия лжи» прямо сейчас!

Алина Сергеева

Алина Сергеева ― известная актриса, играющая на театральной сцене, в кинофильмах и телесериалах. Она прославилась после первой роли в картине «Слушая тишину», после чего снялась не в одном десятке кинопроектов, включая «Я оставляю вам любовь», «Напрасная жертва» и «Любимая учительница».

Будущая звезда появилась на свет 10 февраля 1983 года. С детства увлекалась танцами, вокалом, играла на музыкальных инструментах. Никто из семьи девочки к кинематографу отношения не имел. А вот Алина с ранних лет хотела стать актрисой. Поэтому, когда пришло время отправлять дочь в первый класс, отец с матерью нашли специализированную школу с театральным уклоном. Артистка поддерживает себя в форме, ходит в бассейн и хаммам. Кроме того, Алина много путешествует.

Дмитрий Ульянов

Дмитрий Ульянов еще в детстве понял, что будет актером. Став взрослее, узнал, что есть еще и народный артист Михаил Ульянов, величина, по словам Дмитрия, космическая. В Вахтанговском театре думали, что молодой человек неостроумно шутит, называясь таким именем.

Зрителям телеканала СТБ Дмитрий Ульянов знаком по игре в сериале «Жизнь прекрасна». Как профессиональный актер в кино он начал сниматься еще с конца 1990-х. Хотя, как сам признавался, первые его попытки пройти пробы были неудачными. Но в конце концов ему стали предлагать небольшие роли, в частности, снялся в сериале «Граница. Таежный роман». Сейчас за харизматичным актером только в Instagram следят более 7 тысяч поклонниц!

Александр Кобзарь

Александр Кобзарь — украинский актер театра и кино, также получивший признание как режиссер. Любители кинематографа знают артиста по картинам «Матч», «Забудь и вспомни», «Поводырь» и другим.

Александр родился в Киеве 18 мая 1976 года. Когда он был подростком, из-за болезни отца семья переехала в тихий провинциальный городок Нежин, где будущий актер окончил школу. В 2000 году Александр окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого (сейчас Киевский национальный университет театра, кино и телевидения), курс народного артиста Украины Б. П. Ставицкого. В 2005 окончил тот же университет по специальности «режиссура драматического театра», курс К. М. Дубинина.

В 2017 году Александру Кобзарю присвоили звание заслуженного артиста Украины. В 2018 году он вошел в список самых высокооплачиваемых звезд Украины.

Яков Кучеревский

Актер Яков Кучеревский ― заслуженный артист Украины, получивший признание не только в родной стране, но даже в Турции. Его фильмография насчитывает свыше 40 проектов, самыми популярными из которых являются: «Ликвидация», «Странствия Синдбада», «Восток-Запад» и «Владимирская, 15».

Родился он поздней осенью 1975 года в Новотроицком Херсонской области. В раннем детстве даже не помышлял об актерской профессии, а, как и большинство его друзей-сверстников, хотел стать милиционером или автогонщиком. Погоны офицера милиции ему не раз придется примерить, правда, в кино.

Яков Кучеревский в 2017 году присоединился к актерскому составу 3 сезона телесериала «Нюхач». Также появился в картинах «Балерина», «Подкидыши»-2, «Суббота».

Александр Наумов

Александр Наумов — один из наиболее востребованных представителей современного кинематографа. В год на экраны выходит от 10 до 15 фильмов и сериалов с его участием. Работоспособности и кипучей энергии артиста можно только позавидовать: он не только успевает пополнять свою фильмографию, но и является одним из ведущих актеров театра.

Сниматься в кино Александр Наумов начал в 1985 году, но широкая известность к нему пришла лишь в начале 2000-х, после длительного перерыва. Большинство его ролей ― второго плана, но благодаря яркой внешности и глубокой харизме актер стал любимцем миллионов зрителей.

Даша Грачева

В 2000 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Е. Лазарева, Д. Брусникина. После окончания обучения была принята в труппу Театра на Малой Бронной. Актриса сотрудничала с Театром «Центр драматургии и режиссуры» А. Казанцева и М. Рощина. В театре играла в спектаклях: «Огниво», «Калигула», «Дети», «Приглашение в партер», «Учитель ритмики», «Много шума из ничего» и других. В кино дебютировала в комедийной ленте Л. Тимофеевой и В. Хлевинского «Зойкина квартира» в 2000 году. Дарья Грачева запомнилась зрителю по фильмам «Обратное движение» А. Стемпковского, «Глаза Ольги Корж» О. Добровой-Куликовой и «Крутые берега» С. Борчукова.

Анна Адамович

Анна родилась в Киеве в ноябре 1993 года. Актриса может похвастаться солидной фильмографией, в которой имеется не одна главная роль. Она востребована в кинематографе и не скучает от отсутствия предложений со стороны режиссеров. Зрителям Анна известна по ролям в таких нашумевших фильмах, как «Женский доктор», «Нюхач», «Любимая учительница».

Ольга Морозова

Ольга Морозова родилась 16 июля 1983 года. Известная актриса театра и кино, педагог. В 2005 году окончила Воронежскую государственную академию искусств, художественный руководитель С. А. Надточиев. С 2005 по 2008 гг. работала в Воронежском государственном театре юного зрителя, также в 2006―2008 гг. служила в Воронежском молодежном театре. С 2008 по 2013 гг. ― актриса Киевского свободного театра.

Ирина Мельник

Ирина Мельник ― украинская актриса театра и кино, лауреат премий «Стожары» и «Смолоскип». В 2003 году ее признали заслуженной артисткой Украины. Играть в театре и сниматься в кино начала еще в молодости. Биография знаменитости показывает любовь человека к творчеству и старание его развивать.

В 1992 году экранизировали историю, которую смотрела вся страна. В кинокартине «Сердца трех», рассказывающей о поисках загадочного клада, Ирина предстала зрителям в роли Мерседес. Начиная с 2000 года актрисе стали предлагать роли в сериалах. Наиболее известны такие, как «Сашка», «Я приду сама», «Подмена в один миг» и «Черная рада». В 2011 году она меняет амплуа. Среди драматических и военных картин появился комедийный сериал «Доярка из Хацапетовки»-3 от режиссера Анны Гресь.

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