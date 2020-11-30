Телеканал СТБ и Starlight Production закончили работу над 8-серийной мелодрамой «Объятия лжи». Зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на декабрь в слоте «СТБ-сериал» ― по будням в 20:15.

По сюжету 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга ― сына прокурора Андрея ― и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Мужчина видит, что его любимая несчастна, и помогает ей узнать, что действительно произошло много лет назад. Правда изменит жизнь каждого из них…

Производство: Starlight Production.

Автор сценария: Оксана Калитюк.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов.

Оператор-постановщик: Миша Марков.

Генеральный продюсер: Галина Балан-Тимкина.

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

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