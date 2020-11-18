23 листопада о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра 24-серійної авантюрної мелодрами «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. На глядачів чекає історія сильної дівчини Даші, яка навіть за найважчих обставин не втрачає пристрасті до життя. Її зіграла талановита акторка Анна Сердюк. За словами актриси, вона сама дуже схожа на свого персонажа. Читайте інтерв’ю з Анною Сердюк просто зараз!

Розкажіть детальніше про свого персонажа в серіалі «Колір пристрасті».

Мені дісталася справді чудова роль! Тут є, де розвернутися! Це дівчина, яка під тиском певних обставин у житті не зламалася, а тільки зміцніла. У ній залишилися світло, доброта, справедливість. Вона та людина, яку можна назвати променем світла під час затемнення. Вона відчайдушно смілива!

Вона наперекір усьому йде, досягає і залишається людяною. Вона вміє кохати і співпереживати. І це велике щастя ― грати такого персонажа. У якого ось такий розмах! У якого справді відбуваються такі події, у яких ти змінюєшся і стаєш тільки сильнішим та мужнішим. Я рада отримати таку роль, бо в чомусь ми з Дашею Гомонай схожі, а щось мені дано для того, щоб пропрацювати це в собі, удосконалити. Та взагалі, великий кайф працювати з такою прекрасною командою!

Чому глядач повинен дивитися цей серіал?

Бо він триматиме в напрузі. Я гадаю, що він не залишить байдужим. І справді, низка подій приголомшує! Ось ти думаєш, що ще трохи ― і все буде добре, та знову обставини! Я коли вперше читала сценарій ― ух, у мене мурахи по шкірі бігали! Я думаю, що коли це буде екранізовано, то буде ще захопливіше!

Про яку роль ви мрієте?

Насправді, всесвіт мене почув! Минулого разу, коли мене питали, про яку роль мрію, я назвала набір якостей, просто описала персонажа, який мені прийшов і з яким зараз працюю. Тобто у цей момент життя Даша Гомонай ― це той персонаж, про якого я могла мріяти.

Як вжитися в образ героя?

Насамперед треба знайти точки дотику з собою. Коли розбираєш роль, ти намагаєшся зрозуміти, що у вас схожого, з чим треба працювати, а де дотягнути. Ну, і думаю, що коли проходить кастинг, то добирають плюс-мінус за типажем, щоб збігалося внутрішнє із зовнішнім. Збігалося з тим героєм, який прописаний. Я можу сказати по собі, що немає великої складності, щоб вжитися. Я героїню розумію.

Чи виконували ви якісь обряди перед виходом на майданчик?

Коли приходжу на майданчик, я збираюся з думками і дякую за те, що я тут. Тому що для мене кіно ― це щось більш нове, ніж театр, бо в театрі я вже довго працюю. І я просто дякую, збираюся з думками і заходжу. Тобто залишаю все за дверима.

Як можна було би описати цей серіал?

Передовсім, це серіал про любов, про боротьбу за життя і про справедливість. Досить банальні слова, але мені є що в них вкласти.

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