23 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 24-серийной авантюрной мелодрамы «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. Зрителей ждет история сильной девушки Даши, которая даже в самых тяжелых обстоятельствах не теряет страсти к жизни. Ее сыграла талантливая актриса Анна Сердюк. По ее словам, она сама очень похожа на своего персонажа. Читайте интервью с Анной Сердюк прямо сейчас!

Расскажите подробнее о своем персонаже в сериале «Цвет страсти».

Мне досталась действительно замечательная роль! Здесь есть, где развернуться! Это девушка, которая под давлением определенных обстоятельств в жизни не сломалась, а только окрепла. В ней остались свет, доброта, справедливость. Она тот человек, которого можно назвать лучом света во время затмения. Она отчаянно смелая!

Она наперекор всем идет, достигает и остается человечной. Она умеет любить и сопереживать. И это большое счастье ― играть такого персонажа. У которого вот такой размах! У которого действительно происходят такие события, в которых ты меняешься и становишься только сильнее и мужественнее. Я рада получить такую ​​роль, потому что в чем-то мы с Дашей Гомонай похожи, а что-то мне дано для того, чтобы проработать это в себе, усовершенствовать. И вообще, большой кайф работать с такой прекрасной командой!

Почему зритель должен смотреть этот сериал?

Потому что он будет держать в напряжении. Я думаю, что он не оставит равнодушным. И действительно, ряд событий поражает! Вот ты думаешь, что еще немного ― и все будет хорошо, и снова обстоятельства! Я когда впервые читала сценарий ― ух, у меня мурашки по коже бегали! Я думаю, что если это будет экранизировано, то будет еще увлекательнее!

О какой роли вы мечтаете?

На самом деле, вселенная меня услышала! В прошлый раз, когда меня спрашивали, о какой роли мечтаю, я назвала набор качеств, просто описала персонажа, который мне пришел и с которым сейчас работаю. То есть в этот момент жизни Даша Гомонай ― это тот персонаж, о котором я могла мечтать.

Как вжиться в образ героя?

Прежде всего надо найти точки соприкосновения с собой. Когда разбираешь роль, ты пытаешься понять, что у вас общего, с чем надо работать, а где дотянуть. Ну, и думаю, что когда проходит кастинг, то подбирают плюс-минус по типажу, чтобы совпадало внутреннее с внешним. Совпадало с тем героем, который прописан. Я могу сказать по себе, что нет большой сложности, чтобы вжиться. Я героиню понимаю.

Проделывали какие-то обряды перед выходом на площадку?

Когда прихожу на площадку, я собираюсь с мыслями и благодарю за то, что я здесь. Потому что для меня кино ― это нечто более новое, чем театр, потому что в театре я уже долго работаю. И я просто благодарю, собираюсь с мыслями и захожу. То есть оставляю все за дверью.

Как можно было бы описать этот сериал?

Прежде всего, это сериал о любви, о борьбе за жизнь и о справедливости. Достаточно банальные слова, но мне есть что в них вложить.

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