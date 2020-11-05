Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде романтичний серіал «Відпустка в сосновому лісі». Читайте анонс 3―4 серій фільму «Відпустка в сосновому лісі» просто зараз!

У 3 і 4 серіях серіалу «Відпустка в сосновому лісі» ви побачите продовження історії двох університетських подруг ― Ольги та Алли. Колись вони разом навчалися в одному виші, але згодом втратили зв’язок, а з часом зовсім випадково виявилися сусідами по котеджу під час відпочинку. Багато років тому вони обидві були закохані у викладача слов’янської філології Валерія Синицького. З двох подружок він вибрав тендітну і відкриту Ольгу. Але після смерті бабусі Ольга несподівано обірвала з ним усі стосунки, і через деякий час Валерій одружився з Аллою.

Майже через десять років Ольга вже заміжня і в неї є син Гоша. Вона начебто і рада знову зустрітися з подругою, але їй не хочеться ятрити ще до кінця не загоєні сердечні рани.

У ролях: Анна Сагайдачна, Прохор Дубравін, Анастасія Чепелюк, Костянтин Корецький, Ада Роговцева, Данило Мірешкін.

Не пропустіть серіал «Відпустка в сосновому лісі» вже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ!

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