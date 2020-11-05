Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Отпуск в сосновом лесу»:  анонс 3―4 серий

05.11.2020

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет романтический сериал «Отпуск в сосновом лесу». Читайте анонс 3―4 серий фильма «Отпуск в сосновом лесу» прямо сейчас! 

В 3 и 4 сериях сериала «Отпуск в сосновом лесу» вы увидите продолжение истории двух институтских подруг — Ольги и Аллы. Некогда они вместе учились в одном вузе, но после потеряли связь, а по прошествии времени совершенно случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха. Много лет назад они обе были влюблены в преподавателя славянской филологии Валерия Синицкого. Из двух подружек он выбрал хрупкую и открытую Ольгу. Но после смерти бабушки Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле. 

Спустя почти десять лет Ольга уже замужем и у нее есть сын Гоша. Она вроде бы и рада вновь встретиться с подругой, но ей не хочется бередить еще до конца не затянувшиеся сердечные раны.

В ролях: Анна Сагайдачная, Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин.

Не пропустите сериал «Отпуск в сосновом лесу» уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ!

Video: «Отпуск в сосновом лесу»:  анонс 3―4 серий

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Отпуск в сосновом лесу. Что произойдет в 3 и 4 сериях Отпуск в сосновом лесу? Читайте анонс сериала в материале

Больше по теме: «Отпуск в сосновом лесу»: новый сериал со звездой «Крепостной» на СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть