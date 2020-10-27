Уже сьогодні, 27 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Що станеться в заключних 11—12 серіях фільму «Мій чоловік, моя жінка»? Читайте просто зараз!

Сергій зауважує, що Дєня скутий та не довіряє йому. Сергій ненароком розпитує його і дізнається, що Павло бив сина, коли Віра не бачила. Квартиру Олега грабують. Сергій ділиться з поліцією своїми даними з камер спостереження і повідомляє Олегу про пограбування. Дєня відкриває комп’ютер Сергія, щоб показати фото зі змагань, але Олег і Віра бачать інше – змонтоване відео з камер спостереження з квартири Олега, де Віра розчісує волосся, плаче, засинає. Олег наїжджає на друга, але той не виправдовується, соромитися йому нічого. Олег наполягає, щоб сім’я зараз же поїхала з дому Сергія, але Віра проти – тягати дітей туди-сюди нерозумно, вони тільки тут звикли. Олег цілує Віру, хоче більшого, але вона нічого до нього не відчуває.

Віра залишається з Сергієм, вони проводять ніч разом. Дзвонить Олег, просить вибачення. Віра повідомляє, що подає на розлучення. Олег просить не гарячкувати, але трубку бере Сергій. Олег все розуміє. Повернувшись з лікарні, Павло зізнається Діні, що брехав, крав, і все заради неї. Але замість розуміння, Діна збирає речі і біжить якнайдалі, кинувши в Павла весільну сукню. У містечко повертається Карина, зупиняється у матері, розпитує про новини, про Сергія.

У ролях: Дар’я Єгоркіна, Павло Вишняков, Петро Сова, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Ксенія Мішина, Ксенія Жданова та інші.



Video: «Мій чоловік, моя жінка»: анонс 11—12 серій 27 жовтня о 20:15 на каналі СТБ вийдуть 11-12 серії гостросюжетного серіалу Мій чоловік моя жінка. Що ж станеться у 11-12 серіях серіалу Мій чоловік, моя жінка

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ