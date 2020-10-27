Уже сегодня, 27 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Что произойдет в заключительных 11―12 сериях фильма «Мой мужчина, моя женщина»? Читайте прямо сейчас!

Сергей замечает, что Денька скован и не доверяет ему. Сергей невзначай расспрашивает его и узнает, что Павел бил сына, когда Вера не видела. Квартиру Олега грабят. Сергей делится с полицией своими данными с камер наблюдения и сообщает Олегу об ограблении. Денька открывает компьютер Сергея, чтобы показать фото с соревнований, но Олег и Вера видят другое – смонтированное видео с камер наблюдения из квартиры Олега, где Вера расчесывает волосы, плачет, засыпает. Олег наезжает на друга, тот не оправдывается, стыдится ему нечего. Олег настаивает, чтобы семья сейчас же уехала из дома Сергея, но Вера спорит – таскать детей туда-сюда неразумно, они только тут привыкли. Олег целует Веру, хочет большего, но Вера ничего к нему не чувствует.

Вера остается с Сергеем, они проводят ночь вместе. Звонит Олег, просит прощения. Вера сообщает, что подает на развод. Олег просит не горячиться, но трубку берет Сергей. Олег все понимает. Вернувшись из больницы, Павел сознается Дине, что врал, воровал, и все ради нее. Но вместо понимания, Дина собирает вещи и бежит подальше, швыряя в Павла свадебным платьем. В городок возвращается Карина, останавливается у матери, расспрашивает о новостях, о Сергее.

В ролях: Дарья Егоркина, Павел Вишняков, Петр Сова, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Ксения Мишина, Ксения Жданова и другие.

Video: «Мой мужчина, моя женщина»: анонс 11―12 серий 27октября в 20:15 на СТБ выйдут 11-12 серии остросюжетного сериала Мой мужчина моя женщина. Что произойдет в 11-12 сериях сериала Мой мужчина моя женщина?

Больше по теме: «Мой мужчина, моя женщина»: актеры новой мелодрамы

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ