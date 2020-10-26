Уже сьогодні, 26 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Що станеться в 9—10 серіях фільму «Мій чоловік, моя жінка»? Читайте просто зараз!

Олег із Сергієм йдуть в поліцію, де Олег зізнається в отриманні хабарів. Павло відчуває себе повністю щасливим — тепер не потрібно поспішати додому, немає постійного дитячого плачу, кохана жінка поруч. Вірі приходить смс — Павло подав на розлучення. Сергій переконує — з розлученням Віра звільниться, почне нове життя. За рішенням суду Павлу залишають Дєню — їхнього з Вірою сина. Олег пропонує Вірі поїхати з ним… як дружині. Коли вони одружаться, у Віри буде статус, матеріальне забезпечення, Олег візьме найкращого адвоката, вони подадуть апеляцію і повернуть Дєню. Віра думає над відповіддю, а Сергій не може допустити, щоб Віра вийшла за іншого і змушує її сказати Олегу правду — у них була близькість.

Олег у шоці від почутого, кидається на Сергія. Чоловіки конфліктують. Олег готовий пробачити Вірі ніч із Сергієм. Олег і Віра одружуються. Олег, як і обіцяв, винаймає найкращого адвоката, вони подають апеляцію. Олегу потрібно їхати, а Віра залишається чекати на рішення, готуються документи на її від’їзд з дітьми. Віра з Вірочкою повертається в квартиру і розуміє, що хтось в ній був. Вона викликає поліцію. А хто така Віра, за яким правом знаходиться в квартирі? Сергію надійшов дзвінок з поліції, запитують про Віру. Він приїжджає, вирішує ситуацію. Вони з Вірою вперше бачаться за довгий час. Віра помічає авто Сергія, яке чергує ночами біля її будинку. Віра і Сергій на деякий час живуть разом. Сергію важко бачити кохану жінку в своєму будинку і не мати права доторкнутися до неї, це зводить з розуму. Олег не в захваті від переїзду Віри і сподівається, що Сергій буде триматися від його дружини подалі.

У ролях: Дар’я Єгоркіна, Павло Вишняков, Петро Сова, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Ксенія Мішина, Ксенія Жданова та інші.

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