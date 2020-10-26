«Мой мужчина, моя женщина»: анонс 9―10 серий

Уже сегодня, 26 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Что произойдет в 9―10 сериях фильма «Мой мужчина, моя женщина»? Читайте прямо сейчас!

Олег с Сергеем идут в полицию, где Олег сознается в получении взяток. Павел чувствует себя полностью счастливым — теперь не нужно спешить домой, нет вечного детского плача, любимая женщина рядом. Вере приходит смс — Павел подал на развод. Сергей убеждает — с разводом Вера освободится, начнет новую жизнь. По решению суда Павлу оставляют Деньку — их с Верой сына. Олег предлагает Вере поехать с ним… в качестве жены. Когда они поженятся, у Веры будет статус, материальное обеспечение, Олег возьмет лучшего адвоката, они подадут апелляцию и вернут Деньку. Вера думает над ответом, а Сергей не может допустить, чтобы Вера вышла за другого и вынуждает ее сказать Олегу правду — у них была близость.

Олег в шоке от услышанного, бросается на Сергея. Мужчины конфликтуют. Олег готов простить Вере ночь с Сергеем. Олег и Вера женятся. Олег, как и обещал, нанимает лучшего адвоката, они подают апелляцию. Олегу нужно ехать, а Вера остается ждать решения, готовятся документы на ее отъезд с детьми. Вера с Верочкой возвращается в квартиру и понимает, что кто-то в ней был. Она вызывает полицию. А кто такая Вера, по какому праву находится в квартире? Сергею звонят из полиции, спрашивают о Вере. Он приезжает, разруливает ситуацию. Они с Верой впервые видятся спустя время. Вера замечает авто Сергея, дежурящее по ночам у ее дома. Вера и Сергей на время живут вместе. Сергею тяжело видеть любимую женщину в своем доме и не иметь права прикоснуться к ней, это сводит с ума. Олег не в восторге от переезда Веры и надеется, что Сергей будет держаться от его жены подальше.

В ролях: Дарья Егоркина, Павел Вишняков, Петр Сова, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Ксения Мишина, Ксения Жданова и другие.

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