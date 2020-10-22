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«Мій чоловік, моя жінка»: анонс 7―8 серій

22.10.2020

Уже сьогодні, 22 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Що ж станеться в 7―8 серіях фільму «Мій чоловік, моя жінка»? Читайте просто зараз!

Олег знаходить розраду в нічних гулянках по клубам, і, плюнувши на принципи, знову бере хабар. Він зустрічає піарницю Єву – веселу, енергійну, повну протилежність Тетяни. Зустріч із нею розраджує Олега, у них зав’язується роман. Павло їде з країни, прихопивши всі сімейні гроші. Вірі навіть нема на що купити продукти дітям. У цей час їй на допомогу приходить Сергій. Але незабаром Павло повертається і каже про новий бізнес. Невже він знову бреше дружині, або їхній шлюб ще можна врятувати?

У ролях: Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Ксенія Мішина, Людмила Загорська та інші.

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