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«Мой мужчина, моя женщина»: анонс 7―8 серий

22.10.2020

Уже сегодня, 22 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Что произойдет в 7―8 сериях фильма «Мой мужчина, моя женщина»? Читайте прямо сейчас!

Олег находит утешение в ночных гулянках по клубам, и, плюнув на принципы, снова берет взятку. Он встречает пиарщицу Еву – веселую, энергичную, полную противоположность Татьяны. Встреча с ней встряхивает Олега, у них завязывается роман.  Павел уезжает из страны, прихватив все семейные деньги. Вере даже не на что купить продукты детям. В это время ей на помощь приходит Сергей. Но вскоре Павел возвращается и говорит о новом бизнесе. Неужели он снова врет жене, или их брак еще можно спасти?

 В ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Ксения Мишина, Людмила Загорская и другие.

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