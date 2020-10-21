«Мій чоловік, моя жінка»: анонс 5―6 серій
Уже сьогодні, 21 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Що ж станеться в 5―6 серіях фільму «Мій чоловік, моя жінка»? Читайте просто зараз!
Тетяна дорікає чоловікові — той, побувши всього тиждень вдома, повернувся на роботу, пізно приходить, допомоги ніякої. Олег зривається і викладає правду — йому довелося взяти хабар, тепер він розплачується за це. Перебуваючи в столиці, Віра хоче відвідати Тетяну з маленькою Вірочкою, але дізнається, що трапилася трагедія. А Павло, який завів коханку, бачить в цьому лише свою вигоду. Віра переїжджає до Олега і за плату прибирає, готує, гуляє з дітьми, не висипається, доглядаючи за дівчинкою, а також підтримує Олега, співчуваючи його горю.
У ролях: Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Ксенія Мішина, Людмила Загорська та інші.
Video: «Мій чоловік, моя жінка»: анонс 5―6 серій
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