«Мой мужчина, моя женщина»: анонс 5―6 серий
Уже сегодня, 21 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Что произойдет в 5―6 сериях фильма «Мой мужчина, моя женщина»? Читайте прямо сейчас!
Татьяна упрекает мужа – тот, побыв всего неделю дома, возвратился на работу, поздно приходит, помощи никакой. Олег срывается и выкладывает правду – ему пришлось взять взятку, теперь он расхлебывает. Будучи в столице, Вера хочет навестить Татьяну с маленькой Верочкой, но узнает, что случилась трагедия. А Павел, который завел любовницу, видит в этом лишь свою выгоду. Вера переезжает к Олегу и за плату убирает, готовит, гуляет с детьми, не высыпается, присматривая за девочкой, а также поддерживает Олега, сопереживая его горю.
В ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Ксения Мишина, Людмила Загорская и другие.
Video: «Мой мужчина, моя женщина»: анонс 5―6 серий
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