Уже сьогодні, 20 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Що ж станеться в 3―4 серіях фільму «Мій чоловік, моя жінка»? Читайте просто зараз!

Вірі роблять підсадку, Павло пилинки з неї здуває ― тільки б вдалося. Віра вагітніє, і вони, нарешті, отримують довгоочікуваний аванс. Але стан Сергія і те, що він, покинутий усіма, лежить у лікарні, не дає Вірі спокою. Тетяна щаслива в очікуванні дитини ― вибирає ліжечко, одяг, візочок і не помічає, що в чоловіка проблеми. За одного разу взятий хабар Олега шантажують…

Якось Віра зустрічає Сергія, якого давно не бачила, і ледве впізнає його ― з багатоденною щетиною, в розтягнутих трениках, з пляшкою віскі. Віра намагається поговорити, але Сергій іде. Під час їхньої сварки Віра починає народжувати…

У ролях: Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Ксенія Мішина, Людмила Загорська та ін.

Video: «Мій чоловік, моя жінка»: анонс 3―4 серій Уже сьогодні, 20 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ гостросюжетної мелодрами Мій чоловік, моя жінка від IVORY films. Що ж станеться в 3 4 серіях фільму Мій чоловік, моя жінка

Більше на тему: «Мій чоловік, моя жінка»: актори нової мелодрами

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ