Уже сегодня, 20 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Что произойдет в 3―4 сериях фильма «Мой мужчина, моя женщина»? Читайте прямо сейчас!

Вере делают подсадку, Павел пылинки с нее сдувает – лишь бы получилось. Вера беременеет, и они, наконец, получают долгожданный аванс. Но состояние Сергея и то, что он брошенный лежит в больнице, не дает Вере покоя. Татьяна счастлива в ожидании ребенка – выбирает кроватку, одежду, коляску и не замечает, что у мужа проблемы. За однажды принятую взятку Олега шантажируют…

Как-то раз Вера встречает Сергея, которого давно не видела, и едва узнает его – с многодневной щетиной, в растянутых трениках, с бутылкой виски. Вера пытается поговорить, но Сергей уходит. Во время их ссоры Вера начинает рожать…

В ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Ксения Мишина, Людмила Загорская и др.

Video: «Мой мужчина, моя женщина»: анонс 3―4 серий Уже сегодня, 20 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ остросюжетной мелодрамы Мой мужчина, моя женщина от IVORY films. Что произойдет в 3-4 сериях фильма Мой мужчина, моя женщина

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