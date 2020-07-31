«Мой мужчина, моя женщина»: актеры новой мелодрамы

Совсем недавно стартовали съемки новой остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films для телеканала СТБ. Уже известно, что премьера сериала состоится осенью 2020 года. Но кто же сыграет в новой мелодраме на СТБ? Читайте биографии актеров сериала «Мой мужчина, моя женщина» прямо сейчас!

Павел Вишняков

Павел Михайлович Вишняков родился 10 июня 1983 года в Могилёве. Белорусский актёр театра и кино, режиссер. Окончил музыкальную школу. В старших классах посещал драматический кружок. В 2004 году окончил Белорусскую государственную академию искусств.

В 2002―2004 годах ― актёр Белорусского государственного музыкального театра.

С 2003 по 2006 год ― актер Национального академического театра им. Янки Купалы. С 2004 по 2008 год ― актер Национального академического драматического театра им. М. Горького. Широкая известность к нему пришла в 2009 году, когда он снялся в 5-м сезоне популярного криминального детектива «Возвращение Мухтара», исполнив роль оперативника Максима Жарова. В проекте он задержался до 2014-го, когда вышел 9-й сезон.

Ксения Мишина

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. Украинская актриса театра и кино. После окончания школы переехала в Киев, поступила на экономический факультет. Но быстро поняла, что это не ее призвание, оставила вуз и вернулась в родной Севастополь. Работала в агентстве недвижимости, официанткой, выступала в детском театре, трудилась аниматором. Наконец, решила стать профессиональной актрисой. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерская Д. М. Богомазова.

Стала актрисой Киевского академического Молодого театра. С 2014 года снимается в кино, дебютировав в фильме «Раскалённый периметр». Далее были работы в лентах «Чудо по расписанию», «На линии жизни», «Дом на холодном ключе» и др. Известность пришла к актрисе после мелодрамы «Искушение», в которой она сыграла одну из главных ролей ― дочь олигарха Камиллу. Успешной стала работа в популярном проекте «Крепостная», в котором Ксения сыграла помещицу Лидию Шефер ― эффектную красотку с очень жестким характером.

Дарья Егоркина

Дарья Егоркина родилась 18 июня 1989 года. Украинская актриса театра и кино. В детстве она была стеснительной. Тем не менее, в 9 классе решила, что станет актрисой. И с первого раза смогла поступить в театральный вуз. В 2010 году окончила Киевский государственный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская Э. М. Митницкого. С 2008 года ― актриса Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

С ранних лет Дарье легко давались языки, она владеет английским, немецким и итальянским. Когда приезжает к сестре, которая живет в Норвегии, то учит еще и норвежский.

Прохор Дубравин

Прохор Михайлович Дубравин (урожденный Виталий Емашов). Родился 18 июля 1976 года в Набережных Челнах. Дебют в кино состоялся в 2004 году с эпизода в картине «Холостяки». Роль была настолько незначительная, что его даже нет в титрах. Затем сыграл еще в нескольких телесериалах: «Адъютанты любви», «Не родись красивой», «Талисман любви» и др. Известность получил после съемок в многосерийном фильме «Принцесса цирка» (2007―2008), русской версии латиноамериканского сериала «Странствующая артистка», исполнив сразу две роли ― братьев-близнецов Ярика и Светика.

Олеся Власова

Олеся Юрьевна Власова родилась 14 сентября 1974 года в Московской области. Украинская актриса театра и кино, телеведущая. В раннем детстве вместе с семьей переехала в Одессу, где окончила школу. Родители хотели, чтобы она стала врачом, но как-то Олеся увидела объявление в газете о наборе участников в театральную студию и вскоре стала ее посещать, там увлеклась сценой. В 1990―1995 годах училась в Одесском театральном лицее.

Работала ведущей телепередач на местном «7-м канале». В 1995 году поступила в Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого, который окончила в 1999-м, мастерская Н. Рушковского. Дипломные работы: «Человек из Ламанчи» — Альдонса; «Мастер и Маргарита» — Маргарита. В 1998 году получила премию «Киевская Пектораль» в номинации «За лучший дебют» вместе с курсом.

Людмила Загорская

Людмила Загорская родилась 14 января 1973 года в Виннице. Украинская актриса театра и кино, телеведущая. В школьные годы в течение 10 лет занималась хореографией и вокалом в ансамбле народного танца «Барвинок» при Винницком городском центре художественно-хореографического образования. После школы поступила в Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого, который окончила с красным дипломом в 1994 году, курс Ю. Н. Мажуги. В активе актрисы работа в популярных проектах «Утёсов. Песня длиною в жизнь», «Завещание ночи», в нескольких сезонах криминального детектива «Возвращение Мухтара», комедии «Доярка из Хацапетовки», драме «Вчера закончилась война».

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