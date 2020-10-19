Уже сьогодні, 19 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Що ж станеться в 1―2 серіях фільму «Мій чоловік, моя жінка»? Читайте просто зараз!

Віра і Павло 10 років разом. Їхній сусід Сергій будує двоповерховий особняк, Павло прокладає проводку на другому поверсі його будинку. Трапляється пожежа, провину перекладають на Павла. Віра вмовляє Сергія не доводити справу до суду, вони все компенсують сусідові, хоч сума і чимала.

Тим часом у дружини Олега трапляється третій викидень ― грабіжники вламуються в квартиру, і Таня через пережите втрачає дитину. Лікарі забороняють їй вагітніти, і дівчина впадає в депресію. Волею випадку Віра знайомиться з Танею і Олегом. Поговоривши з Тетяною, доброю і нещасною, Віра ухвалює остаточне рішення ― стати сурогатною матір’ю їхньої дитини.

Режисер: Сергій Толкушкін

У ролях: Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Ксенія Мішина, Людмила Загорська та ін.

Video: «Мій чоловік, моя жінка»: анонс 1―2 серій Уже сьогодні, 19 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра гостросюжетної мелодрами Мій чоловік, моя жінка від IVORY films.

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