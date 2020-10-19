Уже сегодня, 19 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Что же произойдет в 1―2 сериях фильма «Мой мужчина, моя женщина»? Читайте прямо сейчас!

Вера и Павел 10 лет вместе. Их сосед Сергей строит двухэтажный особняк, Павел прокладывает проводку на втором этаже его дома. Случается пожар, вину перекладывают на Павла. Вера уговаривает Сергея не доводить дело до суда, они все компенсируют соседу, хоть сумма и немалая. Тем временем у жены Олега случается третий выкидыш – грабители вламываются в квартиру, и Таня от пережитого теряет ребенка. Врачи запрещают ей беременеть, и девушка впадает в депрессию. Волею случая Вера знакомится с Таней и Олегом. Поговорив с Татьяной, доброй и несчастной, Вера принимает окончательное решение – стать суррогатной матерью их ребенка.

Режиссер: Сергей Толкушкин

В ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Ксения Мишина, Людмила Загорская и др.

Video: «Мой мужчина, моя женщина»: анонс 1―2 серий Уже сегодня, 19 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы Мой мужчина, моя женщина от IVORY films

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