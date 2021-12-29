Современную историю о современных проблема в сериале СТБ Девчата смотрите прямо сейчас на сайте СТБ. В центре сюжета три лучшие подруги – Вика (в исполнении Анны Кузиной), Инна (в исполнении Анастасии Цимбалару) и Катруся (в исполнении Наталки Денисенко). У каждой из них своя непростая история, да и по характеру девушки очень отличаются друг от друга. Однако есть у них и парочка общих черт. Вике, Катрусе и Инне около сорока лет и им всем так и не удалось построить счастливую личную жизнь.

В сериале Девчата 2021 Вика смогла самостоятельно вырастить дочь и построить с нуля успешный бизнес – девушка владеет рестораном в новостройке. Ее подруга Катруся успешная риелтор, которая любит флиртовать с мужчинами на работе в мелодраме Девчата на СТБ. Девушка воспитывает сына Мишу, которому очень не хватает отцовской любви и это разбивает сердце Катруси. И только Инна в начале этой истории была глубоко замужней женщиной и всю себя посвящала мужу. Но спустя 20 лет супружеской жизни благоверный бросает Инну, и теперь девушка понятия не имеет, что делать дальше.

Все три подруги в сериале Девчата 2021 по совету своей знакомой решают зарегистрироваться в приложении для знакомств, чтобы наконец-то найти сильное мужское плечо. Множество смешных и не очень свиданий, горе-кавалеры и «женатики» – кто только не повстречается Вике, Катрусе и Инне на пути, прежде чем они наконец-то станут счастливыми. Премьеру сериала Девчата смотрите прямо сейчас на сайте СТБ.

В ролях: Анна Кузина, Наталка Денисенко, Анастасия Цимбалару, Дмитрий Сарансков и другие

Сценаристы: Лора Мальцева и Оксана Безрутченко

Режиссер: Антон Щербаков

Продюсеры: Лора Мальцева, Антон Михунов

Количество серий: 4

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