Холодная пора – прекрасный повод для теплых объятий и историй любви, которые согревают изнутри. Уже этой зимой зрители телеканала СТБ смогут насладиться новой историей зарождения теплых чувств в сериале СТБ Найду пару любимому. В центре сюжета окажется жизнерадостная, легкая и романтичная Надежда Петрова. Женщина по-настоящему счастлива, ведь кроме любимой работы кондитера она находит время для еще одного своего призвания – роли свахи. Ей прекрасно удается соединять не только ингредиенты своих кулинарных творений, но и двух влюбленных людей, которые вскоре осознают ценность семейного счастья.

Однако в личной жизни Надежды из мелодрамы Найду пару любимому 2021 места для любви нет с тех пор, как ее любимый жених Андрей предал их отношения. Главная героиня не перестала верить в любовь, а ее опыт стал толчком для помощи подругам, чтобы они не ошибались, как она. Однако судьба не может похвастаться такой же консервативностью, как у Надежды, и потому дарит ей встречу с новым кондитером-конкурентом Виктором. Что обещает эта история? Смотрите онлайн сериал Найду пару любимому на сайте СТБ, чтобы прожить разнообразные авантюры, приключения и эмоции вместе с героями прямо сейчас!

В ролях: Антон Денисенко, Антонина Хижняк, Анастасия Цымбалару, Влад Никитюк, Анастасия Остреинова, Юрий Филипенко.

Автор сериала: Анна Смирнова

Режиссер-постановщик: Максим Мехеда

Продюсер: Галина Балан-Тимкина

Количество серий: 4

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