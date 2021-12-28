Холодна пора – чудовий привід для теплих обіймів та історій кохання, які зігрівають зсередини. Уже цієї зими глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися новою історією зародження найтепліших почуттів у серіалі СТБ Знайду пару коханому. У центрі сюжету опиниться життєрадісна, легка та романтична Надія Петрова. Жінка по-справжньому щаслива, адже окрім улюбленої роботи кондитера вона знаходить час для ще одного свого покликання – ролі свахи. Їй чудово вдається поєднувати не тільки інгредієнти своїх кулінарних витворів, але й двох закоханих людей, які згодом усвідомлюють цінність родинного щастя.

Однак в особистому житті Надії з мелодрами Знайду пару коханому 2021 місця для любові немає з того часу, як її коханий наречений Андрій зрадив їхні стосунки. Головна героїня не перестала вірити в кохання, а її досвід став поштовхом для допомоги подругам, аби вони не помилялися, як вона. Проте доля не може похизуватися такою ж консервативністю, як в Надії, і тому дарує їй зустріч з новим кондитером-конкурентом Віктором. Що обіцяє ця історія? Дивіться онлайн серіал Знайду пару коханому на сайті СТБ, аби прожити різноманітні авантюри, пригоди та емоції разом із героями просто зараз!

У ролях: Антон Денисенко, Антоніна Хижняк, Анастасія Цимбалару, Влад Никитюк, Анастасія Остреїнова, Юрій Філіпенко.

Автор серіалу: Анна Смірнова

Режисер-постановник: Максим Мехеда

Продюсер: Галина Балан-Тімкіна

Кількість серій: 4

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