Девчата: 1 серия смотреть онлайн — 10.09.2023

Девчата | 10.09.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Девчата 1 серия от 10.09.2023 на сайте телеканала СТБ! Катя, Инна и Вика – лучшие подруги. У них разные профессии, но их объединяет одна общая беда – одиночество. Вика не расстраивается и пытается работой отогнать мысли о неудачах в личной жизни. Инна растворяется в муже Виталии и считает свой брак счастливым, но в один прекрасный день Виталий подает на развод и уходит к другой. Катя всю свою любовь отдает сыну и пытается скрыть грусть за маской веселой и всегда улыбающейся женщины.

В 1 серии сериала Девчата лучшие подруги решаются на авантюру и регистрируются в приложении для знакомств. Что они там найдут: любовь или приключения? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Девчата серия 1.

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Смотреть онлайн сериал Девчата – 2 серия от 10.09.2023