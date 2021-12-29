Сучасну історію про сучасні проблеми в серіалі СТБ Дівчата дивіться прямо зараз на сайті СТБ. У центрі сюжету три найкращі подруги – Віка (у виконанні Анни Кузіної), Інна (у виконанні Анастасії Цимбалару) та Катруся (у виконанні Наталки Денисенко). Кожна з них має свою непросту історію, та й за характером дівчини дуже відрізняються одна від одної. Проте є в них і кілька спільних рис. Віці, Катрусі та Інні близько сорока років і їм усім так і не вдалося збудувати щасливе особисте життя.

У серіалі Дівчата 2021 Віка змогла самостійно виростити доньку та побудувати з нуля успішний бізнес – дівчина володіє рестораном у новобудові. Її подруга Катруся успішна ріелторка, яка любить фліртувати з чоловіками на роботі в мелодрамі Дівчата на СТБ. Дівчина виховує сина Мішу, якому дуже не вистачає батьківського кохання і це розбиває серце Катрусі. І лише Інна на початку цієї історії була глибоко заміжньою жінкою і всю себе присвячувала чоловікові. Але через 20 років подружнього життя благовірний кидає Інну, і тепер дівчина гадки не має, що робити далі.

Всі три подруги в серіалі Дівчата 2021 за порадою своєї знайомої вирішують зареєструватися в додатку для знайомств, щоб знайти сильне чоловіче плече. Безліч кумедних і не дуже побачень, горе-кавалери та «одруження» – хто тільки не зустрінеться Віці, Катрусі та Інні на шляху, перш ніж вони нарешті стануть щасливими. Прем’єру серіалу Дівчата дивіться зараз на сайті СТБ.

У ролях: Анна Кузіна, Наталка Денисенко, Анастасія Цимбалару, Дмитро Сарансков та інші

Сценаристки: Лора Мальцева, Оксана Безрутченко

Режисер: Антон Щербаков

Продюсери: Лора Мальцева, Антон Міхунов

Кількість серій: 4

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