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Video: Дівчата: 2 серія дивитись онлайн - 10.09.2023

Дивитись онлайн серіал Дівчата - 2 серія від 10.09.2023. Серіал Дівчата серія 2 вже на сайті
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Дівчата | 10.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Дівчата 2 серія від 10.09.2023 на сайті телеканалу СТБ! Доля зводить Віку з колишнім чоловіком. Її донька Олена запросила Сергія на своє весілля, адже все життя мріяла, щоб тато повів її під вінець. Віка не дуже зраділа поверненню чоловіка, який її зрадив 15 років тому. Проте Сергій не збирався стосунки з’ясовувати, навпаки, він попросив вибачення, розкаявся у своїх помилках, згадав хороші часи та почав проявляти до Віки знаки уваги.

У серіалі Дівчата серія 2 в Інни починає налагоджуватися життя. Вона нарешті знаходить роботу, яка приносить їй задоволення і гроші. Катя також вперше за довгий час відчуває себе щасливою. Вона йде на побачення з Андрієм із сайту знайомств і приємно проводить з ним час. Проте біла смуга триває недовго… Які сюрпризи підготувала доля подругам? Дивіться онлайн у серіалі Дівчата серія 2.

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