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Video: Только скажи: 3 серия смотреть онлайн 08.10.2023

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Только скажи | 08.10.2023 | 2023

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Антон Полянский и Ольга Дорохова помолвлены – именно с этих заголовков начинается рабочий день Маргариты Курбатовой. Девушка расстроена, ведь теперь она понимает, что ее чувства к известному актеру не взаимны. Но Рита еще не знает, что статья в желтой прессе — фальсификация. Зато отец ее ребенка Марк перешел к активному наступлению и приглашает девушку на свидание в планетарий. Под звездным небом Марк делает Рите предложение руки и сердца… Что же ответит главная героиня сериала Только скажи?

Антон Полянский стоит перед тяжелым выбором: остаться с нелюбимой Ольгой ради карьеры или рискнуть всем и быть с Маргаритой? Агент Антона уверяет его – если актер расстанется с дочкой известного продюсера, то роли в большом кино ему больше не светят. Станет ли прислушиваться к нему Антон или пойдет на поводу у своих чувств? Это вы узнаете в сериале Только скажи 3 серии от 08.10.2023 прямо сейчас.

Смотреть онлайн все серии сериала Только скажи

Смотреть онлайн сериал Только скажи – 4 серия от 08.10.2023

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