Тільки скажи: 3 серія дивитися онлайн 08.10.2023

Тільки скажи | 08.10.2023 | 2023

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Антон Полянський і Ольга Дорохова заручені – саме з цих заголовків починається робочий день Маргарити Курбатової. Дівчина засмучена, адже тепер вона розуміє, що її почуття до відомого актора не взаємні. Але Рита ще не знає, що стаття в жовтій пресі – фальсифікація. Зате батько її дитини Марк перейшов до активного наступу й запрошує дівчину на побачення в планетарій. Під зоряним небом Марк робить Риті пропозицію руки і серця… Що ж відповість головна героїня серіалу Тільки скажи?

Антон Полянський стоїть перед важким вибором: залишитися з нелюбою Ольгою заради кар’єри або ризикнути всім і бути з Маргаритою? Агент Антона запевняє його – якщо актор розлучиться з донькою відомого продюсера, то ролі у великому кіно йому більше не світять. Чи стане прислухатися до нього Антон або піде на поводу у своїх почуттів? Це ви дізнаєтеся в серіалі Тільки скажи 3 серії від 08.10.2023 просто зараз.

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Дивитися онлайн серіал Тільки скажи – 4 серія від 08.10.2023