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Video: Тільки скажи: 4 серія дивитися онлайн 08.10.2023

Дивитися онлайн серіал Тільки скажи - 4 серія від 08.10.2023. Детективний фільм Тільки скажи серія 4 вже на сайті
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Тільки скажи | 08.10.2023 | 2023

Не пропустіть фінал романтичної історії кохання простої вчительки та відомого актора в серіалі Тільки скажи 4 серія від 08.10.2023 на сайті СТБ.

Марку та Ользі все ж вдалося посварити Антона й Риту. Дівчина повірила в те, що Антон їй зрадив і навіть показала йому фото з доказами адюльтеру. Тільки ось Антон абсолютно нічого не пам’ятає про ту ніч, тому виправдати себе перед Ритою у нього не виходить. У мелодрамі Тільки скажи Маргарита в пориві злості та образи віддає коханому обручку…

Марк нарешті розуміє, що повинен познайомитися з дорослим сином Єгором. Він приходить в гості до Рити та намагається показати себе турботливим та уважним батьком і господарем будинку. Але чому ці почуття прокинулися в ньому тільки через 12 років? Або в Марка є своя причина повернути стосунки з Ритою? Відповіді на всі ці запитання ви дізнаєтеся у фінальній серії мелодрами Тільки скажи 4 серія від 08.10.2023.

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