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Video: Только скажи: 4 серия смотреть онлайн 08.10.2023

Смотреть онлайн сериал Только скажи - 4 серия от 08.10.2023. Детективный фильм Только скажи серия 4 уже на сайте
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Только скажи | 08.10.2023 | 2023

Не пропустите финал романтической истории любви простой учительницы и известного актера в сериале Только скажи 4 серия от 08.10.2023 на сайте СТБ.

Марку и Ольге все же удалось поссорить Антона и Риту. Девушка поверила в то, что Антон ей изменил и даже показала ему фото с доказательствами адюльтера. Только вот Антон совершенно ничего не помнит о той ночи, поэтому оправдать себя перед Ритой у него не получается. В мелодраме Только скажи Маргарита в порыве злости и обиды отдает любимому обручальное кольцо…
Марк наконец-то понимает, что должен познакомиться со взрослым сыном Егором. Он приходит в гости к Рите и пытается показать себя заботливым и внимательным отцом и хозяином дома. Но почему эти чувства проснулись в нем только спустя 12 лет? Или у Марка есть своя причина вернуть отношения с Ритой? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в финальной серии мелодрамы Только скажи 4 серия от 08.10.2023.

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