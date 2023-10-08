Только скажи: 2 серия смотреть онлайн 08.10.2023

Только скажи | 08.10.2023 | 2023

Захочет ли Рита вернуть отношения с Марком – отцом ее ребенка? Ответ вы узнаете в сериале Только скажи 2 серия от 08.10.2023 на сайте СТБ.

Марк снова начинает свои ухаживания за Маргаритой. Но он еще не знает, что 12 лет назад девушка так и не сделала аборт, а у Риты не хватает смелости признаться в этом. Захочет ли Маргарита познакомить Марка с его сыном? Смотрите в сериале Только скажи.

Ольга, невеста Антона Полянского, начинает замечать, что ее жених уделяет слишком много внимания Маргарите. Ольга ревнует Антона и к маленькому Егору, ведь их отношения уже больше напоминают родственные. Антон даже берет Егора с собой на выступление в детский дом. Туда же приезжает и Рита, и между молодыми людьми происходит откровенный разговор.

Как будут развиваться отношения Риты и Антона дальше? И осмелиться ли девушка рассказать Марку о его сыне? Смотрите прямо сейчас в мелодраме Только скажи 2 серия от 08.10.2023.

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Смотреть онлайн сериал Только скажи – 3 серия от 08.10.2023