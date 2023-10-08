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Video: Тільки скажи: 2 серія дивитися онлайн 08.10.2023

Дивитися онлайн серіал Тільки скажи - 2 серія від 08.10.2023. Детективний фільм Тільки скажи серія 2 вже на сайті
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Тільки скажи | 08.10.2023 | 2023

Чи захоче Рита повернути стосунки з Марком – батьком її дитини? Відповідь ви дізнаєтеся в серіалі Тільки скажи 2 серія від 08.10.2023 на сайті СТБ.

Марк знову починає залицятися до Маргарити. Але він ще не знає, що 12 років тому дівчина так і не зробила аборт, а в Рити не вистачає сміливості зізнатися в цьому. Чи захоче Маргарита познайомити Марка з його сином? Дивіться в серіалі Тільки скажи.

Ольга, наречена Антона Полянського, починає помічати, що її наречений приділяє занадто багато уваги Маргариті. Ольга ревнує Антона й до маленького Єгора, адже їхні стосунки вже більше нагадують родинні. Антон навіть бере Єгора з собою на виступ в дитячий будинок. Туди ж приїжджає і Рита, і між молодими людьми відбувається відверта розмова.

Як будуть розвиватися стосунки Ріти й Антона далі? І чи наважиться дівчина розповісти Марку про його сина? Дивіться просто зараз в мелодрамі Тільки скажи 2 серія від 08.10.2023.

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Дивитися онлайн серіал Тільки скажи – 3 серія від 08.10.2023

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