Только скажи: 1 серия смотреть онлайн 08.10.2023

Только скажи | 08.10.2023 | 2023

Чувственный сериал от Телеканала СТБ Только скажи – 1 серия от 08.10.2023.

Юная студентка Маргарита Курбатова влюблена в своего женатого преподавателя Марка. Мужчина обещает ей в скором времени развестись, и наивная девушка верит его словам. Однако вскоре ей предстоит разочароваться в любовнике: когда Рита узнает, что беременна, Марк просит ее сделать аборт, ведь бросать влиятельную жену он все же не собирается.

В сериале Только скажи Маргарита решает оставить ребенка, и на свет появляется ее сын Егор. Спустя 12 лет Рита становится школьной учительницей, а Егор растет умным и талантливым мальчиком. Но из-за застенчивого характера Егору не просто найти общий язык с ровесниками. По счастливой случайности, сын Риты попадается на глаза известному режиссеру, который берет его в свой сериал. На съемочной площадке девушка знакомится с популярным актером Антоном Полянским, и между ними пробегает искра… Но внезапно в Ритиной жизни снова появляется Марк. Что же выберет девушка: новые отношения или старую любовь? Смотрите онлайн в сериале Только скажи 1 серия от 08.10.2023 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Только скажи – 2 серия от 08.10.2023