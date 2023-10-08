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Video: Тільки скажи: 1 серія дивитися онлайн 08.10.2023

Дивитися онлайн серіал Тільки скажи - 1 серія від 08.10.2023. Детективний фільм Тільки скажи серія 1 вже на сайті
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Тільки скажи | 08.10.2023 | 2023

Чуттєвий серіал від Телеканалу СТБ Тільки скажи – 1 серія від 08.10.2023.

Юна студентка Маргарита Курбатова закохана в свого одруженого викладача Марка. Чоловік обіцяє їй незабаром розлучитися, і наївна дівчина вірить його словам. Однак незабаром їй доведеться розчаруватися в коханці: коли Рита дізнається, що вагітна, Марк просить її зробити аборт, адже кидати впливову дружину він все ж не збирається.

У серіалі Тільки скажи Маргарита вирішує залишити дитину, і на світ з’являється її син Єгор. Через 12 років Рита стає шкільною вчителькою, а Єгор зростає розумним і талановитим хлопчиком. Але через сором’язливий характер Єгору не просто знайти спільну мову з ровесниками. Завдяки щасливому випадку, син Рити потрапляє на очі відомому режисерові, який бере його в свій серіал. На знімальному майданчику дівчина знайомиться з популярним актором Антоном Полянським, і між ними пробігає іскра… Але раптово в Ритиному житті знову з’являється Марк. Що ж обере дівчина: нові стосунки або стару любов? Дивіться онлайн в серіалі Тільки скажи 1 серія від 08.10.2023 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Тільки скажи

Дивитися онлайн серіал Тільки скажи – 2 серія від 08.10.2023

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