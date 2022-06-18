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Video: Снайперша: серия 3 от 18.06.2022

Сериал Снайперша 3 серия от 18.06.2022 смотреть онлайн. Фильм Снайперша серия 3 на официальном сайте СТБ
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Снайперша | 18.06.2022 | 2022

В 3 серии сериала Снайперша от 18.06.2022 вы увидите, как превосходный план Веры по перевоплощению Нади в погибшую жену Михаила дал свои результаты. Жертва попалась на крючок! Еще вчера Михаил был твердо намерен отменить сделку по покупке комбината, а сегодня все его мысли заняла Надя. Человеком в таком состоянии очень легко манипулировать. Чем, собственно, и пытаются воспользоваться аферисты, навязывая ему подписать договор о купле-продаже. Опомнится ли Михаил? Или же, ослепленный чувствами к Наде, совершит роковую для себя ошибку? Смотрите сериал Снайперша 3 серия от 18.06.2022 прямо сейчас!

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