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У 3 серії серіалу Снайперша від 18.06.2022 ви побачите, як чудовий план Віри з перевтілення Наді в загиблу дружину Михайла дав свої результати. Жертва попалася на гачок! Ще вчора Михайло мав твердий намір скасувати угоду з купівлі комбінату, а сьогодні всі його думки зайняла Надя. Людиною в такому стані дуже легко маніпулювати. Чим, власне, й намагаються скористатися аферисти, нав’язуючи йому підписати договір про купівлю-продаж. Чи схаменеться Михайло? Або ж, засліплений почуттями до Наді, зробить фатальну для себе помилку? Дивіться серіал Снайперша 3 серія від 18.06.2022 просто зараз!
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Дивитися онлайн Снайперша – 4 серія від 18.06.2022
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