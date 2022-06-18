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Video: Снайперша: серия 4 от 18.06.2022

Сериал Снайперша 4 серия от 18.06.2022 смотреть онлайн. Фильм Снайперша серия 4 на официальном сайте СТБ
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В 4 серии сериала Снайперша Вера узнает, что даже если удастся удачно выполнить последнее задание, ее никто не отпустит и не позволит выйти из игры. Поэтому женщина решает отомстить своему покровителю. Для этого она заставляет Надю сделать все возможное и невозможное, дабы договор между Михаилом и Рыковым не был подписан. Но ей это не удается… И теперь Вере необходимо каким-то образом исправить сложившуюся ситуацию. Удастся ли героине придумать идеальный план мести и воплотить его в жизнь? Узнайте в сериале Снайперша 4 серии от 18.06.2022 прямо сейчас!

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