Кофе с кардамоном: 3 серия смотреть онлайн

Кофе с кардамоном | 11.10.2022 | 2022

Сериал Кофе с кардамоном 3 серия от 11.10.2022 смотрите прямо сейчас на сайте СТБ. Дядя Анны настроен категорически – девушка не должна покидать стен своего дома, пока Павел не найдет для нее нового жениха. Но кто в Жовкве согласится свататься к девушке с таким своенравным характером, как у Анны? Разве что пан Згурский, который готов взять в жены главную героиню сериала Кофе с кардамоном 2022 в качестве оплаты долга Мартыновича. Но к несчастью для Павла Адам Родзинский быстро узнает об этой ужасной сделке и отправляется к Згурскому, чтобы предложить свою. Какой будет ход Адама? Сможет ли он спасти Анну от брака с нелюбимым мужчиной? Смотрите в мелодраме Кофе с кардамоном 3 серия от 11.10.2022.

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