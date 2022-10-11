Кава з кардамоном: 3 серія дивитись онлайн

Кава з кардамоном | 11.10.2022 | 2022

Серіал Кава з кардамоном 3 серія від 11.10.2022 дивіться просто зараз на сайті СТБ. Дядько Анни налаштований категорично – дівчина не повинна залишати стіни свого будинку, поки Павло не знайде для неї нового нареченого. Але хто в Жовкві погодиться свататися до дівчини з таким норовливим характером, як у Анни? Хіба що пан Згурський, який готовий взяти за дружину головну героїню серіалу Кава з кардамоном 2022 як оплату боргу Мартиновича. Але на нещастя для Павла Адам Родзінський швидко дізнається про цю жахливу угоду і вирушає до Згурського, щоб запропонувати свою. Яким буде хід Адама? Чи зможе він урятувати Анну від шлюбу з нелюбом? Дивіться у мелодрамі Кава з кардамоном 3 серія від 11.10.2022.

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Дивитися онлайн серіал Кава з кардамоном – 4 серія від 12.05.2022