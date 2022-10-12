Кава з кардамоном: 4 серія дивитись онлайн

Кава з кардамоном | 12.10.2022 | 2022

Дивіться продовження головної мелодрами зими Кава з кардамоном 4 серія від 12.10.2022 на сайті СТБ. Маленька та тимчасова втеча з дому стає для Анни доленосною – Адам пропонує дівчині не повертатися до сім’ї, а виїхати з ним до Львова. Окрилена коханням головна героїня серіалу Кава з кардамоном 2022 погоджується на таку авантюру, навіть не підозрюючи, що у великому місті на неї чекає розчарування. Тим часом у Жовкві дядько та тітка Анни намагаються з’ясувати, куди саме могла пропасти їхня племінниця. Вуйко припускає, що дівчина має таємного коханця і щоб знайти Анну, необхідно зрозуміти з ким же в неї роман. Не пропустіть все це у серіалі Кава з кардамоном 4 серія від 12.10.2022 на сайті СТБ.

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