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Video: Кофе с кардамоном: 4 серия смотреть онлайн – 12.10.2022

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Кофе с кардамоном | 12.10.2022 | 2022

Смотрите продолжение главной мелодрамы зимы Кофе с кардамоном 4 серия от 12.10.2022 на сайте СТБ. Маленький и временный побег из дома становится для Анны судьбоносным – Адам предлагает девушке не возвращаться к семье, а уехать с ним во Львов. Окрыленная любовью главная героиня сериала Кофе с кардамоном 2022 соглашается на такую авантюру, даже не подозревая, что в большом городе ее ждет разочарование. Тем временем в Жовкве дядя и тетя Анны пытаются выяснить, куда именно могла пропасть их племянница. Вуйко предполагает, что у девушки есть тайный любовник и чтобы найти Анну, необходимо понять с кем же у нее роман. Не пропустите все это в сериале Кофе с кардамоном 4 серия от 12.10.2022 на сайте СТБ.

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