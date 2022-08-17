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Video: І будуть люди: 4 серия смотреть онлайн — 17.08.2022

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І будуть люди | 17.08.2022 | 2022

Что случилось после поджога? Смотрите в 4 серии сериала І будуть люди! Оксена и Гайдука арестовали. Татьяна и Олеся в ужасе: неужели они остались без мужа и брата?

Оксен хочет во что бы то ни стало вернуться к семье. И он находит способ сделать это, но какой ценой! Что пришлось сделать мужчине для того, чтобы вернуть себе свободу? Смотрите в 4 серии сериала І будуть люди.

Василий продолжает терзаться сомнениями каждый раз, когда видит Олесю. Ему больно от того, что девушка может быть его родной дочерью, но он даже не может ей признаться в этом. А Олеся не хочет даже видеть Василия, от чего ему еще больнее. Найдет ли Ганжа общий язык с дочерью? И как развиваются его отношения с Мартой? Смотрите в 4 серии І будуть люди.

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