І будуть люди: 5 серия смотреть онлайн — 09.05.2022

І будуть люди | 18.08.2022 | 2022

В 5 серии сериала І будуть люди поиски Михаила Гайдука продолжаются. Мужчина умело скрывается от преследователей при помощи знакомых и друзей. Для поимки Гайдука из Полтавы вызвали Федора – начальника уголовного розыска. Брат Тани сильно изменился. Сначала она обрадуется, увидев родное лицо, но это ненадолго. Федор стал жестоким и больше не напоминает того доброго парня, который заступался за соседских мальчишек в сериале І будуть люди.

В доме сестры Федор увидел красавицу Олесю. Девушка сразу понравилась начальнику уголовного розыска. Будет ли у этой истории продолжение? Смотрите в 5 серии исторической драмы І будуть люди.

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Смотреть онлайн сериал І будуть люди – 6 серия от 09.05.2022