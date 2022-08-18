І будуть люди: 5 серія дивитися онлайн – 18.08.2022

І будуть люди | 18.08.2022 | 2022

У 5 серії серіалу І будуть люди пошуки Михайла Гайдука тривають. Чоловік вміло ховається від переслідувачів за допомогою знайомих і друзів. Для упіймання Гайдука з Полтави викликали Федора – начальника карного розшуку. Брат Тані сильно змінився. Спочатку вона зрадіє, побачивши рідне обличчя, але це ненадовго. Федір став жорстоким і більше не нагадує того доброго хлопця, який заступався за сусідських хлопчаків в серіалі І будуть люди.

У будинку сестри Федір побачив красуню Олесю. Дівчина відразу сподобалася начальнику карного розшуку. Чи буде у цій історії продовження? Дивіться в 5 серії історичної драми І будуть люди.

Дивитися онлайн всі серії серіалу І будуть люди

Дивитися онлайн серіал І будуть люди – 6 серія від 09.05.2022