І будуть люди: 4 серія дивитися онлайн – 17.08.2022

І будуть люди | 17.08.2022 | 2022

Що сталося після підпалу? Дивіться в 4 серії серіалу І будуть люди! Оксена і Гайдука заарештували. Тетяна і Олеся в жаху: невже вони залишилися без чоловіка і брата?

Оксен хоче за будь-що повернутися до сім’ї. І він знаходить спосіб зробити це, але якою ціною! Що довелося зробити чоловікові для того, щоб повернути собі свободу? Дивіться в 4 серії серіалу І будуть люди.

Василь продовжує мучитися сумнівами кожен раз, коли бачить Олесю. Йому боляче від того, що дівчина може бути його рідною донькою, але він навіть не може їй зізнатися в цьому. А Олеся не хоче навіть бачити Василя, від чого йому ще болючіше. Чи знайде Ганжа спільну мову з дочкою? І як розвиваються його відносини з Мартою? Дивіться в 4 серії І будуть люди.

Дивитися онлайн всі серії серіалу І будуть люди

Дивитися онлайн серіал І будуть люди – 5 серія від 09.05.2022