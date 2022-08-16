І будуть люди: 3 серия смотреть онлайн — 16.08.2022

І будуть люди | 16.08.2022 | 2022

В 3 серии сериала І будуть люди много воды утекло с тех пор, как разъяренный Свирид расправился со своей женой. Олеся выросла и стала красивой девушкой, а Оксен женился второй раз. Таня вышла замуж за мужчину с тяжелым сердцем, ведь она все еще не забыла Олега. Парень отправился на войну, а ей ничего не оставалось, как подчиниться воле родителей.

Василий неожиданно возвращается в Тарасовку в 3 серии І будуть люди. Теперь он будет новым сельским головой! Жители села обеспокоены. При советской власти все стремительно меняется. Теперь опасно даже кур держать во дворе, чтобы тебя не причислили к буржуям.

Не станет ли Василий мстить Оксену? И что будет, когда он встретит Олесю? Смотрите в 3 серии исторической драмы І будуть люди.

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Смотреть онлайн сериал І будуть люди – 4 серия от 09.05.2022