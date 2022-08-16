І будуть люди: 3 серія дивитися онлайн – 16.08.2022

І будуть люди | 16.08.2022 | 2022

У 3 серії серіалу І будуть люди багато води утекло з тих пір, як розлючений Свирид розправився зі своєю дружиною. Олеся виросла і стала красивою дівчиною, а Оксен одружився вдруге. Таня вийшла заміж за чоловіка з важким серцем, адже вона досі не забула Олега. Хлопець пішов на війну, а їй нічого не залишалося, як підкоритися волі батьків.

Василь несподівано повертається до Тарасівки в 3 серії І будуть люди. Тепер він буде новим сільським головою! Жителі села стурбовані. За радянської влади все стрімко змінюється. І тепер страшно навіть курей тримати у дворі, щоб тебе не віднесли до буржуїв.

Чи не стане Василь мстити Оксен? І що буде, коли він зустріне Олесю? Дивіться в 3 серії історичної драми І будуть люди.

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